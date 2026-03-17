Народная программа: более 4,6 тыс. детей-сирот Подмосковья получили жилье за 5 лет

В Подмосковье за 5 лет жильем были обеспечены более 4,6 тыс. детей-сирот. В 2026-м квартиры получат еще около 800 человек, сообщил председатель комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

«Подмосковье стало одним из первых регионов России, гарантировавших жилье детям-сиротам жилье с 18 лет. Напомню, согласно федеральной норме, правом на получение такой выплаты могут воспользоваться лица, достигшие 23 лет. Только за последние 5 лет в Московской области обеспечено жильем 4613 детей-сирот», — рассказал он.

Голубев подчеркнул, что эта мера поддержки является приоритетной в социальном блоке Народной программы «Единой России».

По словам депутата, многие сироты выбирают жилищные сертификаты. С 2025 года его можно получить в электронном виде. Для этого нужно просто подать заявку на областном сайте госуслуг.

В число получивших жилье в Подмосковье вошли брат и сестра Василий Мулаев и Ксения Никитина. Сейчас они учатся в аграрном университете, а в Подмосковье большое количество сельхозпредприятий и тепличных комплексов.

Меры жилищной поддержки в рамках Народной программы могут получить и многодетные семьи. Семьи с 7 и более детьми, а также семьи, в которых одновременно родились от 3 детей, могут получить субсидию на покупку или строительство жилья в размере 100% расчетной стоимости — при доходе ниже 5 тыс. рублей на члена семьи и обеспеченности жильем менее 10 кв. м на человека. За 5 лет субсидию получили более 100 семей. Также они могут получить земельный участок или выплату взамен него в размере 400 тыс. рублей. За год участки получили 1,5 тыс. многодетных семей, а выплаты — более 3,4 тыс. семей.

Помимо этого, в Подмосковье доступна единовременная выплата вместо земли в размере 500 тыс. рублей. Получить ее могут Герои России и награжденные орденами за заслуги в ходе СВО. В 2025 году меру поддержки получили около 3,3 тыс. человек.

В Подмосковье в рамках Народной программе «Единой России» также реализуются меры жилищной поддержки для молодых семей в возрасте до 35 лет. За 5 лет жилищные условия смогли улучшить 1,3 тыс. семей. В этом году поддержку получат еще порядка 240.

Ранее об обеспечении жильем детей-сирот рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.