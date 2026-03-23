Народная программа: новый путепровод в Балашихе разгрузит дороги для полумиллиона жителей

В Балашихе активно ведутся работы по строительству нового путепровода. Объект возводится с опережением графика. С представителями подрядчика встретились председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Путепровод вошел в народную программу „Единой России“. Новая дорога разгрузит автомобильные потоки и повысит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей. Кроме того, обеспечит беспрепятственный проезд к соцобъектам, в том числе к строящейся больнице в Ольгино — одной из крупнейших в Московской области», — отметил Брынцалов.

Подготовительные и строительные работы на новой эстакаде через ж/д пути в районе платформы Черное выполнены на 10%. На объекте идет устройство свайных фундаментов опоры, временный вынос инженерных коммуникаций, подготовительные работы по расчистке территории.

«Работы ведутся даже с опережением. Планируем, что проект будет реализован раньше — в 2027 году», — сообщил Брынцалов.

Юров отметил, что новая дорога с путепроводом пройдет параллельно существующему железнодорожному переезду. На участке будут созданы удобные подходы и съезды на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе «Черное», а также на Восточное шоссе.

Брынцалов напомнил, что многие крупные и социально значимые объекты в Подмосковье строятся на основе предложений жителей, которые они направляли в Народную программу «Единой России». Всего по наказам за 5 лет построили и реконструировали 55 автодорог регионального и муниципального значения. План на этот год — еще более 1,5 тыс. объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.