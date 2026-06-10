Народная программа: почти все муниципальные и государственные услуги оцифровали в Подмосковье

Подмосковье входит в число лидеров по цифровизации государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Общие итоги выполнения партийной Народной программы, сформированной в 2021 году, подвели в ходе форума «Есть результат!». Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что Народная программа помогла укрепить социальную сферу в стране. В 2025 году парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию программы.

«Единая Россия» следует принципу «государство — для человека»: он заложен в основу Народной программы. Для нас важно, чтобы каждый гражданин страны увидел себя в этом документе. Только в этом случае мы добьемся результата», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что сегодня единое денежное пособие получают родители более 9 млн детей и более 120 тыс. беременных женщин. Социальный контракт с 2021 года заключили почти 1,5 млн малообеспеченных граждан.

«Вместе с партией мы обеспечили не просто стабильность, мы обеспечили рост. Все эти результаты — забота о людях, о семьях, о защитниках — и есть смысл национальных целей, которые перед нами поставил президент», — заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

В Подмосковье в электронном виде оказывают 94% муниципальных и государственных услуг. Все массовые социально значимые сервисы полностью оцифрованы. Народная программу 2021 года в регионе выполнена практически на 100%.

«Московская область стабильно входит в тройку лидеров страны по благоустройству и качеству социальной среды. Комфорт для жителей создается в том числе благодаря цифровизации — большинство жизненных вопросов сейчас можно решить онлайн. Региональный портал госуслуг объединяет свыше 8,7 млн пользователей, нагрузка на МФЦ снизилась почти на 40%», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что особенно востребована телемедицина. С начала года проведено более 2 млн таких консультаций.