Народная программа: Подмосковье стало лидером по переработке сельхозпродукции

Подмосковье стало лидером в стране по объемам переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Единая Россия» и Правительство РФ подводят итоги выполнения Народной программы в сфере развития села. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сейчас Россия обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%.

«Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения „Единой России“. Вместе с правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 млрд рублей федеральных средств только в прошлом году», — сообщил он.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул, что партия является партнером правительства в развитии АПК. Объем господдержки АПК в последние годы составляет более 0,5 трлн рублей в год.

«В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьезные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодежи», — сказал он.

Координатор партийного проекта «Российское село», сенатор от Московской области Александр Двойных отметил, что Подмосковье сегодня — это крупнейший регион по переработке сельхозпродукции. В области производят 20% всего отечественного сыра. По объему тепличного производства Подмосковье — лидер в стране.

«Московская область лидирует и по стоимости экспортной тонны. Это говорит о том, что регион экспортирует за рубеж не сырье, а продукцию с высоким уровнем переработки, тем самым получая максимальную бюджетную прибыль. И за этими цифрами стоит труд тысяч жителей Подмосковья, крестьянско-фермерских хозяйств, переработчиков сельхозпродукции», — сказал он.

По Народной программе для аграриев в регионе доступно около 40 видов мер поддержки. Производители могут получить выплаты в размере до 10 млн рублей. Также компенсируется от 20% до 50% затрат на закупку техники и оборудования.

Партия формирует новую Народную программу. Свои предложения в нее внесли свыше 27 тыс. жителей Подмосковья. Направить свою идею можно на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии или по телефону 8-800-200-89-50.