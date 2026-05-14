В Рузском округе капитально отремонтируют 21 многоквартирный дом в 2026 году
В 2026 году в Рузском городском округе проведут капитальный ремонт в 21 многоквартирном доме. Объекты расположены в разных населенных пунктах, включая деревни Лыщиково, Нововолково, Сытьково, поселки Дорохово, Кожино и Старая Руза. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Программа охватывает широкий спектр работ: всего предстоит выполнить 22 элемента ремонта, затрагивающих ключевые системы зданий. Особое внимание уделят контролю качества — каждый этап будут отслеживать и проверять специалисты Фонда капитального ремонта и строительного надзора.
План на 2026 год включает разноплановые задачи, нацеленные на повышение комфорта и безопасности жильцов:
- ремонт крыш: предстоит обновить 10 скатных, 6 плоских и 1 мансардную крышу;
- замена лифтового оборудования в 1 высотном доме;
- ремонт фундамента в 2 домах;
- техническое обследование 1 многоквартирного дома: эксперты оценят текущее состояние конструкций и определят необходимость дополнительных мер.
