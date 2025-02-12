Народные тропы обустроят по пяти адресам в Волоколамском округе

В рамках программы «Пешком» в Волоколамском округе благоустроят народные тропы. Как рассказала глава муниципалитета Наталья Козлова, в план на 2025 год включены пять адресов, где жители проложили короткий маршрут.

Одним из актуальных участков стала тропа, проложенная пешеходами вблизи дома №7 в проезде Строителей. Именно здесь ежедневно свой путь прокладывают жители ближайших домов и студенты Волоколамского филиала Красногорского колледжа. Эту дорожку решили привести в порядок, а также обсудили с учащимися учебного учреждения грядущие перемены. С молодежью пообщалась Наталья Козлова, ее первый заместитель Сергей Шорников и представители МБУ «Центр развития «Городское хозяйство».

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

«В рамках реализации программы «Пешком» принято решение убрать плиты, провести благоустройство тропинки и сделать маршрут учащихся и жителей соседних домов более комфортным», — рассказала глава округа Наталья Козлова.

Решили, что народную тропу облагородят от пр. Строителей д. 7 до пр. Строителей д. 3.

Также в списке на обустройство в 2025 году в Волоколамском округе народные тропы по следующим адресам:

От д. №6 ул. Ново-Солдатская до стелы «Город воинской славы»;

ул. Ново-Солдатская, д. 5 (уч. 1.) к автобусной остановке и почте России;

ул. Ново-Солдатская, д. 5 (уч. 2) к автобусной остановке и почте России.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

В планах сделать комфортнее для пешеходов и тропу в селе Ярополец. Ее обустроят от ул. Парковая до пр-д 1-ый Парковый.

Отметим, что инициатива благоустройства троп активно поддерживается жителями. Именно они помогают определить наиболее актуальные маршруты, которыми население регулярно сокращает путь, например, до социально значимых объектов.