«Народные тропы» появятся в Воскресенске благодаря губернаторской программе

В Воскресенске продолжают обустраивать дорожки, ведущие до школ, детских садов, больниц и железнодорожных станций, которые пользуются спросом у местных жителей. Работы проходят по губернаторской программе «Пешком».

Благоустройство данных троп позволит гражданам добраться до социально значимых мест в любую погоду, а также сократит время, которое для этого потребуется.

На данный момент благоустройство ведется на пяти участках микрорайона Новлянский по улице Зелинского от дома №18 и в сквере по улице Цесиса. Работы планируют завершить на этой неделе, после чего начнут обновление дорожки в поселке им. Цюрупы. Отметим, что полностью благоустройство планируют завершить до середины августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.