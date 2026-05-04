Небо над Уралом под замком: Паслер ввел режим беспилотной опасности в Свердловской области

Утром 4 мая глава региона Денис Паслер объявил о введении экстренных мер безопасности из-за угрозы появления дронов, предупредив жителей о возможных сбоях в работе интернета и связи. Об этом пишет Е1.

Введение особого режима в регионе

В Свердловской области с утра 4 мая 2026 года действует режим беспилотной опасности. Официальное заявление об этом сделал губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях. Глава региона заверил, что все профильные ведомства и экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности и предпринимают необходимые защитные действия. Жителей призвали сохранять предельную бдительность и не поддаваться панике.

Меры предосторожности и ограничения

В связи с действующей угрозой свердловчан предупредили о технических неполадках: в ряде районов области могут наблюдаться перебои с мобильной связью и доступом в интернет. Власти напомнили гражданам о строгих правилах безопасности: категорически запрещено приближаться к любым обломкам, пытаться их передвигать или снимать на видео работу систем противовоздушной обороны. При обнаружении подозрительных летательных аппаратов или их фрагментов необходимо немедленно обращаться в экстренную службу по номеру 112.

Контекст и ситуация у соседей

Аналогичный режим «беспилотной опасности» был введен и в граничащей Челябинской области. Подобные меры стали регулярными после инцидента 25 апреля, когда Екатеринбург впервые подвергся атаке дрона. Тогда летательный аппарат повредил жилую высотку, но обошлось без жертв среди населения. В настоящее время власти продолжают работу по усилению безопасности уральских городов и ликвидации последствий прошлых происшествий.