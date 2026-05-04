Скончался депутат Алексей Кугенев — ветеран боевых действий и участник СВО

В Нагайбакском муниципальном округе Челябинской области на 57-м году жизни скончался депутат окружного собрания Алексей Кугенев. Парламентарий являлся ветераном боевых действий и участником специальной военной операции, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, новость о кончине депутата появилась в районной газете «Всходы». Известно, что с февраля по июль 2024 года Алексей Кугенев принимал участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования БАРС-15 «Ермак» Оренбургского казачьего войска. За это он получил статус «Ветеран боевых действий». Также он состоял в партии «Единая Россия», являлся начальником штаба хуторского казачьего общества «Станица Нагайбакская». Кроме того, Кугенев возглавлял местный штаб по поддержке проведения специальной военной операции.

По данным издания, в сентябре 2025 года Алексей Кугенев стал депутатом собрания депутатов Нагайбакского округа. На выборах он заручился серьезной поддержкой земляков — за него проголосовали около 80% избирателей.

«Сегодня, 4 мая 2026 года, остановилось сердце депутата Собрания депутатов, ветерана специальной военной операции Кугенева Алексея Васильевича. Только недавно он участвовал в заседании Собрания депутатов, окружном штабе по поддержке СВО, вел активную общественную работу. Администрация Нагайбакского округа и окружное Собрание депутатов скорбят по поводу смерти Алексея Васильевича и выражают искренние соболезнования родным и близким», — сообщает районная газета «Всходы».

