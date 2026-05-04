Москва под прицелом стихии: эксперт Фобоса рассказал о грядущем шторме и падении градусов

После аномально теплого начала мая в столичном регионе ожидается смена погоды — на смену летнему зною придут дожди с грозами и заметное снижение температуры. Об этом пишет РГ.

Прогноз на начало мая

Ведущий метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале текущей недели Центральная Россия будет находиться под влиянием теплого сектора циклона и южного антициклона. Благодаря такому сочетанию атмосферных фронтов в Москве установится практически летняя погода. До среды включительно в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов, а в ночное время температура не опустится ниже плюс 10–15 градусов.

Перелом в погоде и первые грозы

Ситуация начнет меняться в четверг с приходом холодного атмосферного фронта. Синоптик отметил, что это приведет к ухудшению метеоусловий и выпадению осадков. Главной особенностью конца недели станут первые в этом весеннем сезоне грозы, которые прогремят в отдельных районах мегаполиса. Вместе с дождями в город придет долгожданная свежесть, сменяющая аномальное тепло.

Температурные изменения к выходным

Смена воздушных масс спровоцирует существенное падение температурных показателей. Начиная с четверга, дневные температуры в Москве не превысят отметки в плюс 17 градусов. Ночи также станут прохладнее — столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 7 до плюс 12 градусов. Жителям столицы рекомендуют учитывать эти перемены при планировании выходных на открытом воздухе.