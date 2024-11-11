«Народный участковый» из Можайского округа вошел в десятку лучших на областном конкурсе

Полицейский из Можайского округа вошел в десятку лучших участковых Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации мэра.

С ранних лет Назар Шумляк решил посвятить свою жизнь защите общества. Его вдохновлял дядя Степа, который работал милиционером и проявлял доброту. Сам Назар всегда стремился помогать людям в принятии верных решений. Именно поэтому он выбрал путь службы Закону и своей Родине.

Свою карьеру в полицейском участке Назар начал еще 16 лет назад, и за это время произошло немало событий. Вне службы он путешествует, знакомиться со значимыми достопримечательностями страны и занимается спортом.

Сейчас в его ведомстве – свыше 50 населенных пунктов Порецкого территориального отдела. Он прекрасно знаком с местными жителями, так как его работа включает не только обеспечение безопасности, но и активное взаимодействие с населением.

В этом году Назар занял первое место в голосовании «Народный участковый», набрав 104 голоса. В областном этапе конкурса он вошел в десятку лучших сотрудников полиции, получив поддержку от 169 человек.