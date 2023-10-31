Нарушителю, который совершил наезд на косулю в Подмосковье, придется возместить ущерб

Каширский городской суд удовлетворил исковые требования Серебряно-Прудского городского прокурора о компенсации ущерба, который гражданин нанес охотничьим ресурсам в результате наезда на косулю. Иск был подан в интересах Минэкологии Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства

«Согласно исковому заявлению, гражданин в ночное время передвигался на снегоходе вблизи деревни Песочное городского округа Серебряные Пруды. Заметив особь европейской косули, злоумышленник сбил ее и перевез на свой дачный участок в городском округе Кашира», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

По словам министра, срок давности уголовного дела истек, поэтому его пришлось закрыть. Однако был рассчитано, что ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 120 тысяч рублей. Городской прокурор при поддержке Минэкологии настаивал на возмещении этой суммы.

Ответчик в ходе судебного заседания не признал свою вину. Он сказал, что нашел уже сбитую косулю и хотел отдать егерям охотхозяйства. Однако суд счел вину гражданина доказанной. Он будет обязан возместить ущерб, решение вступает в законную силу в течение месяца.