Наша нежная сила: в Ступине матерям вручили награды и устроили праздничный концерт

В Ступине на главной сцене Дворца культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. Глава округа Сергей Мужальских поздравил женщин и выразил благодарность многодетным и приемным мамам, а также матерям, чьи дети служат в зоне СВО.

Пятерым мамам были вручены благодарственные письма за сохранение семейных традиций и активную гражданскую позицию. Награды получили также матери, чьи дети прославляют Ступинскую землю своим трудом и талантами.

Праздничный концерт стал подарком для мам: на сцене выступили коллективы и солисты местных филармонии, Дворца культуры и Дома детского творчества, а также юные гимнастки спортивной школы «Прогресс-Смена». Молодые мамы отмечали особую ценность праздника, подчеркивая любовь к детям как главное сокровище.