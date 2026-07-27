Рейд УМВД в Рязанской области: среди нарушений — поддельные документы и фиктивный учет

В Рязанской области в очередной раз прошли масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства. На этот раз сотрудники регионального управления по вопросам миграции совместно с бойцами отдельного батальона патрульно-постовой службы устроили тотальную инспекцию мест, где традиционно скапливаются иностранные граждане. Объектами пристального внимания стали не только гостиницы и рынки, но и предприятия общественного питания, а также оптовые и розничные торговые точки — словом, все те сферы, где труд мигрантов встречается чаще всего. Об этом сообщает издание 7info .

По итогам этих рейдов полицейским вскрылось 14 фактов нарушения миграционного учета и правил пребывания на территории России. Спектр правонарушений оказался довольно широк: от банального нарушения сроков въезда и выезда до откровенных махинаций — в ход шли поддельные документы и недостоверные сведения при постановке на учет. Кроме того, выявлены случаи, когда иностранцы работали без оформления разрешительных документов, а их работодатели попросту закрывали на это глаза, экономя на налогах и официальном трудоустройстве.

Особое внимание в отчете ведомства привлекли эпизоды, где юридические лица — компании, которые по закону обязаны уведомлять миграционную службу о каждом принятом на работу или поселившемся у них иностранце, — эти обязанности проигнорировали. В двух таких случаях принимающая сторона просто не сообщила о пребывании гастарбайтеров. А в одном из инцидентов предприятие и вовсе предоставило жилье иностранцу, который уже находился в стране нелегально, усугубив свое положение и нарушив закон вдвойне.

Еще четыре нарушения касаются непосредственно незаконного привлечения иностранных работников юридическими лицами. Это означает, что компании использовали дешевую рабочую силу без патентов и договоров, подставляя под удар и самих мигрантов, и свой бизнес, которому теперь грозят солидные штрафы или даже приостановка деятельности. В пресс-службе регионального УМВД подчеркнули, что на этом рейдовые мероприятия не заканчиваются — контроль за миграционной ситуацией в Рязанской области будет только усиливаться, чтобы пресечь попытки обойти закон и обезопасить местный рынок труда от недобросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что семеро скрывавшихся преступников пойманы в ходе профилактического рейда в Рязани.