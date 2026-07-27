Цифровой рубль: эксперт рассказал, сможет ли он заменить наличные деньги и банковские карты

С 1 сентября 2026 года в России стартует поэтапное внедрение цифрового рубля, однако вокруг этой новости возникло множество домыслов — от опасений тотального контроля до слухов о принудительной замене наличных. Заместитель проректора по инновациям Финансового университета при Правительстве РФ Антон Лосев в беседе с Pravda.Ru расставил все точки над i, разъяснив, что новая форма национальной валюты — это не революция, а всего лишь эволюционный шаг, расширяющий платежные возможности, но не отменяющий старые привычные способы расчетов.

По его словам, суть нововведения проста до гениальности: цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными купюрами и безналичными средствами на банковских счетах. Один цифровой рубль всегда равен одному обычному, и никакой привязки к биткоинам или иным криптовалютам здесь нет. Выпускает его Банк России, а храниться он будет в специальном цифровом кошельке на платформе регулятора. Важнейший нюанс, который подчеркивает эксперт: использование цифрового рубля остается сугубо добровольным. Никакого автоматического открытия кошельков, никакого принудительного перевода зарплат, пенсий или сбережений не предусмотрено. Если человек не хочет пользоваться новым инструментом, он просто не открывает кошелек — и никаких заявлений об отказе писать не нужно.

Эксперт пояснил, что внедрение начнется постепенно: сначала к системе подключат крупнейшие банки и торговые сети, затем волна дойдет до более мелких игроков. Поэтому в первые месяцы расплатиться цифровыми рублями можно будет далеко не везде. Для рядового пользователя все будет выглядеть максимально привычно: открыть кошелек и управлять им можно через уже установленное мобильное приложение своего банка — никаких отдельных программ качать не придется. У каждого человека будет только один кошелек, но доступ к нему сохранится через приложения разных подключенных банков. Переводить деньги другим людям можно по номеру телефона, а оплачивать покупки — сканируя QR-код у продавца. Пополнение кошелька, переводы и платежи для граждан будут абсолютно бесплатными. Однако есть и важные ограничения, о которых стоит знать заранее. Цифровой кошелек создан прежде всего для платежей, а не для накоплений: на остаток средств не начисляются проценты, а встроенного кешбэка система не предусматривает. Снять цифровые рубли напрямую в банкомате нельзя — сначала их нужно перевести на обычный банковский счет или карту, и только затем обналичить. При этом операции не станут анонимными, но вся информация о кошельках и переводах будет надежно защищена банковской тайной.

По его мнению, цифровой рубль — это не замена, а дополнение, еще один удобный способ оплаты наряду с наличными и картами. Он дает возможность проводить мгновенные и бесплатные переводы, но не отменяет привычных инструментов и не вторгается в личное пространство без согласия человека. Как резюмирует эксперт, гражданам не стоит бояться нововведения — оно сделает расчеты более гибкими, но при этом каждый останется хозяином своим деньгам и выбору, как именно ими распоряжаться.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль появится в банках в России с 1 сентября.