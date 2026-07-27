Водяной салат: диетолог рассказала о пользе кресс-салата и его противопоказаниях

В мире здорового питания произошла неожиданная перестановка: скромный кресс-салат, также известный как водяной салат, неожиданно возглавил рейтинг самых полезных продуктов, оставив позади таких признанных «звезд» ЗОЖ, как киноа и авокадо. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина в интервью « Вечерней Москве », пояснив, что его уникальный биохимический состав делает его настоящим суперфудом, который долгое время незаслуженно обходили вниманием. Теперь же этот неприметный листовой овощ оказался в центре внимания всех, кто следит за своим здоровьем.

По ее словам, секрет кресс-салата кроется в его богатейшем витаминно-минеральном коктейле. В его листьях содержится рекордное количество витамина К, отвечающего за свертываемость крови и прочность костной ткани, а также витамины С, А (в виде каротиноидов) и фолиевая кислота. Эти элементы работают как мощная антиоксидантная защита, поддерживая иммунитет и клеточный метаболизм. Кроме того, в нем присутствуют калий и кальций, необходимые для электролитного баланса и нормальной работы сердца. Но настоящая изюминка водяного салата — это глюкозинолаты, которые при расщеплении превращаются в изотиоцианаты. На клеточном уровне эти соединения активируют механизмы детоксикации, подавляют воспаление и даже провоцируют гибель раковых клеток, что делает его мощным природным защитником. К тому же, в кресс-салате содержатся полезные нитраты, которые расширяют сосуды и помогают мягко снижать артериальное давление, что особенно ценно для гипертоников.

Однако при всех своих достоинствах водяной салат — продукт не для всех и не всегда. Диетолог предупреждает: в регионах с йодным дефицитом чрезмерное увлечение кресс-салатом может снизить активность щитовидной железы, поскольку нитраты мешают синтезу тиреоидных гормонов. Также избыток витамина К способен ослабить действие антикоагулянтов, например варфарина, что опасно для людей с нарушениями свертываемости. Не исключены и индивидуальные аллергические реакции. Поэтому, несмотря на всю пользу, относиться к этому продукту стоит с умом, особенно беременным и кормящим женщинам — им рекомендуется не превышать норму и обязательно советоваться с врачом.

По ее мнению, для большинства людей безопасная и полезная дневная норма кресс-салата составляет 200–250 граммов, что примерно равно одной-двум чашкам нарезанных листьев. Эта порция покрывает до 70% суточной потребности взрослого человека в витамине К. Чтобы получить максимум пользы, его лучше есть свежим, заправляя лимонным соком и оливковым маслом — жиры улучшают усвоение жирорастворимых витаминов. Отлично сочетается он с овощами, зеленью, яйцами, рыбой и нежирным мясом. Термическая обработка, хоть и снижает количество некоторых активных веществ, может облегчить переваривание, но если цель — антиоксидантная защита, то предпочтительнее сырая зелень. Хранить его следует в холодильнике в герметичном контейнере, чтобы сохранить витамины. И, конечно, не стоит зацикливаться только на кресс-салате — диетолог советует чередовать его со шпинатом, мангольдом и рукколой, чтобы получить максимально разнообразный спектр полезных соединений.

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