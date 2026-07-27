Что брать сначала на шведском столе — зелень или торт? Диетолог раскрыла секрет сытости

Отпуск и отели со шведским столом — это классическое испытание силой воли, где глаза часто оказываются больше желудка, а соблазн попробовать все приводит к тяжести, изжоге и отекам. Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская в беседе с Pravda.Ru раскрыла простую, но действенную стратегию, как наслаждаться едой без мучительных последствий и не возвращаться из поездки с лишними килограммами. Главное правило, по ее словам, — не запрещать себе удовольствия, а грамотно выстроить очередность и баланс на тарелке.

Суть метода Рождественской сводится к двум китам: клетчатка и белок. Она настоятельно советует начинать обход шведского стола не с десертов или гарниров, а с овощного отдела. Максимальное количество зеленых листьев, брокколи, цветной капусты и других капустных — они заполняют объем желудка, дают чувство сытости и замедляют всасывание углеводов. А следом за ними обязательно должен идти белок — мясо, птица, рыба или бобовые. Причем эксперт рекомендует смешивать животные и растительные источники в равных пропорциях, а вот порции риса и макарон, наоборот, сокращать. Такое сочетание не только утоляет голод надолго, но и снижает тягу к быстрым углеводам, которые и становятся главными виновниками скачков сахара и жировых отложений.

Особое внимание диетолог уделяет фруктам — они полезны, но коварны. Маленькая порция размером с ладонь подарит антиоксиданты и витамины, а вот «тазик» с ягодами или половинка арбуза за раз — это уже ударная доза фруктозы, которая перегружает печень и способствует отекам. Также под запретом — торты, пирожные и все, что изобилует сахаром и быстрыми углеводами. Они, по словам врача, не только добавляют калории, но и задерживают жидкость, превращая утреннее взвешивание в неприятный сюрприз. При этом Рождественская подчеркивает: речь не о голодании, а о разумном выборе — основой рациона на отдыхе должны стать овощи, бобовые, мясо, птица и рыба.

По ее словам, можно не отказывать себе в гастрономических радостях отпуска, если подходить к шведскому столу с умом. Начинайте с клетчатки и белка, ограничивайте сладкое и фруктовые излишества — и тогда удастся избежать тяжести, изжоги, отеков и лишнего веса. Ведь отдых — это время для легкости и удовольствия, а не для борьбы с собственным организмом. Как резюмирует эксперт, главное — не количество еды, а ее качество и порядок, который превращает любой прием пищи в полезный ритуал, а не в пищевой стресс.

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