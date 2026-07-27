Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз безопасности США: кто пострадает всерьез?

В конце июля 2026 года американский Пентагон внес 33 российских университета и научно-исследовательских института в список организаций, якобы представляющих угрозу национальной безопасности США. В этот перечень попали такие флагманы отечественного образования, как МГУ, ВШЭ и МГТУ, что вызвало ожидаемую волну вопросов у российских студентов и абитуриентов. Однако, как пояснили опрошенные Hi-Tech Mail эксперты, на практике этот шаг оказался не столь радикальным для рядовых учащихся, как можно было бы предположить, и паниковать рано.

Суть ограничений, на самом деле, лежит совсем в иной плоскости. По словам юриста, основателя консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, документ Минобороны США направлен не на ущемление прав студентов, а на блокировку институционального сотрудничества между американскими и российскими организациями. Речь идет о заморозке совместных исследовательских проектов, научно-технической кооперации и трансфере интеллектуальной собственности. При этом перечень носит рекомендательный характер и не влечет за собой автоматических юридических санкций. Однако для американских университетов и исследовательских центров он служит четким сигналом: продолжение контактов с фигурантами списка может обернуться проверками и аудитами со стороны регуляторов, что на практике заставит местных партнеров сворачивать программы во избежание репутационных и правовых рисков.

Каковы же реальные последствия для образования? Глава юридической фирмы AVG Legal Алексей Гавришев подтвердил, что ни о каком запрете деятельности российских вузов или ограничении прав иностранных студентов на получение образования речи не идет. Если российское законодательство позволяет иностранцу поступить в вуз, этот список Пентагона никак не мешает. Единственное, что может измениться, — это осторожность со стороны зарубежных университетов при организации академических обменов, совместных грантов и финансировании проектов с участием попавших в перечень институтов. То есть удар приходится в первую очередь по научной элите и долгосрочным исследовательским программам, а не по массовому образовательному потоку.

Таким образом, для среднестатистического студента или абитуриента, планирующего поступать в российский вуз, ничего не меняется — он по-прежнему может получать знания, а дипломы остаются действительными. Но для российской науки и ее интеграции в мировое академическое сообщество этот шаг — серьезный сигнал о нарастающем разрыве. Многие совместные проекты, которые держались на живом интересе и доверии, теперь рискуют быть замороженными, а обмен опытом — сведенным к минимуму. В конечном счете, страдают не студенты, а будущие технологические прорывы, которые требуют международной кооперации, и здесь американский стоп-лист становится еще одним кирпичиком в стене научного изоляционизма.

Ранее в Минобрнауки заявили, что к 2030 году все вузы РФ перейдут на новую систему образования.