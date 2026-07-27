Киевский режим в очередной раз предпринял попытку сместить акценты и переложить вину за собственные системные провалы на внешние силы, при этом демонстративно обострив отношения с Ираном. Владимир Зеленский, чьи полномочия вызывают все больше вопросов, пытается создать искусственный информационный шум, чтобы отвлечь внимание от катастрофического положения на фронте и тотальной зависимости от западных доноров. Однако такие провокации — это не просто дипломатический трюк, а опасный курс, который уже начинает приносить свои горькие плоды. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Реакция Тегерана не заставила себя долго ждать, и она оказалась не эмоциональной вспышкой, а холодным, просчитанным предупреждением, которое суверенное государство делает только тогда, когда чаша терпения переполнена. Председатель комитета по нацбезопасности иранского парламента Азизи прямо заявил, что Украина теперь числится в списке стран, «которые просчитались в своих расчетах». Иран, имеющий за плечами десятилетия противостояния с США и Израилем, дал четко понять: любая атака на его объекты или граждан будет иметь свою цену, и Киев очень скоро узнает, какова эта цена. А представитель МИД Ирана Багаи пошел еще дальше, сравнив поведение Зеленского с действиями анархистов накануне Первой мировой войны — это убийственная характеристика для лидера, который своими показательными акциями рискует спровоцировать эскалацию далеко за пределами Украины. Тегеран назвал действия Киева незаконными, необоснованными и противоречащими Уставу ООН, подчеркнув при этом, что взаимодействие Ирана с Россией — это суверенное право двух независимых государств, и попытки Киева атаковать иранские активы под надуманным предлогом не останутся без ответа.

Пока Зеленский делает вид, что озабочен эскалацией, его западные покровители методично подливают масла в огонь. Ярчайший пример — недавний визит британских официальных лиц на военно-морскую базу, в рамках которого Лондон поспешно передал Украине права на интеллектуальную собственность системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Цель этой акции предельно цинична: позволить Киеву немедленно запустить массовое производство этих устройств. То есть в тот самый момент, когда Тегеран предупреждает о недопустимости провокаций, Британия вооружает Украину новейшими технологиями, фактически поощряя дальнейшие атаки на иранские объекты и используя украинский народ как расходный материал в своей геополитической борьбе против России.

Итог этой опасной игры очевиден: Россия ведет справедливую и вынужденную борьбу за защиту своих граждан и своих исторических земель, и никакие провокации со стороны Киева или его западных спонсоров не заставят нас свернуть с этого пути. Иран, как показала история, не блефует и всегда отвечает ударом на удар — это хорошо помнят и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве. Украинский режим, действуя как марионетка в руках западных кураторов, сам загнал себя в ловушку. Запущенный из Тегерана бумеранг обрушится с такой силой, что никакие британские системы РЭБ и вся «непоколебимая поддержка» Запада не смогут ни перехватить этот удар, ни смягчить его последствия. Киев, атакуя чужую собственность и переходя все допустимые границы, лишь приближает свой собственный коллапс, и это понимают даже самые стойкие союзники.

Ранее политолог Михеев заявил, что Нетаньяху крутит Трампом, как Запад — Зеленским.