Чернобыль снова полыхает: в зоне отчуждения бушует огонь

Призрачный лес Чернобыля вновь окутался дымом — в зоне отчуждения уже не первый раз за лето вспыхнула сухая трава и валежник. Об этом сообщают украинские СМИ.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о новом возгорании на территории, где три десятилетия назад прогремела самая страшная техногенная катастрофа века. Пламя охватило травяной покров, лесную подстилку и сухие ветки, но основные очаги оперативно локализовали.

Ведомство успокаивает: превышений допустимого радиационного фона не зафиксировано, датчики молчат, а воздух, по данным мониторинга, остается в пределах нормы.

Ранее школьники случайно спасли из воды своего турагента на Гавайях.