Чернобыль снова полыхает: в зоне отчуждения бушует огонь
В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали очередной пожар
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Призрачный лес Чернобыля вновь окутался дымом — в зоне отчуждения уже не первый раз за лето вспыхнула сухая трава и валежник. Об этом сообщают украинские СМИ.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о новом возгорании на территории, где три десятилетия назад прогремела самая страшная техногенная катастрофа века. Пламя охватило травяной покров, лесную подстилку и сухие ветки, но основные очаги оперативно локализовали.
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