Государственная дума РФ приняла поправки, расширяющие список административных правонарушений для иностранных граждан, за которые им грозит депортация, — теперь их перечень насчитывает 45 позиций. Инициатива звучит как решительный шаг к наведению порядка, однако за увеличением цифр скрывается старая проблема, которая на местах сводит на нет все благие намерения. Речь идет о привычной сверхгуманности по отношению к так называемым «ценным» иностранным специалистам, из-за которой закон работает избирательно, а реальная правоприменительная практика серьезно хромает. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В чем суть этой коллизии? По факту выдворение грозит мигрантам лишь по вторым частям статей — за повторные или отягченные нарушения. За первое же правонарушение, будь то мелкое хулиганство или неповиновение полиции, приезжий отделывается символическим штрафом и продолжает жить в России, не меняя поведения. Почему так происходит? Потому что судебная система на локальном уровне нередко демонстрирует мягкость, оправдывая ее статусом «незаменимого» работника, «хорошего семьянина» или дефицитным специалистом. На деле же за этим стоят две вещи: во-первых, заинтересованность бизнеса в дешевой рабочей силе без лишних проверок, а во-вторых, нежелание местных властей жестко применять закон, чтобы не сорвать стройки и инфраструктурные проекты.

Последствия такого подхода уже ощутимы. На местах формируется порочная практика, при которой интересы приезжих и местного бизнеса ставятся во главу угла, а интересы коренного населения и безопасность городов уходят на второй план. Именно этот дисбаланс становится фундаментом для бытовых и культурных конфликтов, которые мы теперь регулярно наблюдаем. Вместо четкого правила «совершил нарушение — депортирован», как это работает в ОАЭ или Сингапуре, у нас начинаются бесконечные обсуждения, смягчения и поиск поблажек для «перспективных кадров».

При этом ключевой вопрос, который часто остается за скобками: а зачем нам этот неконтролируемый приток? Да, региональные руководители убеждены в необходимости массового завоза рабочей силы для экономики, но заполнение пространств без учета культурного и социального баланса создает огромные риски. Нам рассказывают про интеграцию и адаптацию, но западная модель мягкого мультикультурализма в наших реалиях не работает. Приезжие в большинстве своем не ассимилируются, а наоборот, пытаются адаптировать нашу среду под свои традиции — вплоть до требований выделить им отдельные места в городах. Это не интеграция, это уступка, которая ведет к размыванию культурного кода.

Вспомним исторический опыт. В Советском Союзе, огромной многонациональной стране, жили и узбеки, и таджики, и киргизы, но проблем такого масштаба не было. Потому что после войны руководство страны осознанно не стало массово завозить народы Средней Азии в Центральную Россию для восстановления хозяйства, чтобы не нарушать культурно-демографический баланс. А когда с этим балансом начали заигрывать в ущерб общегосударственным интересам, это закончилось национальными выступлениями и распадом страны. Если мы доведем ситуацию до критической точки, игнорируя предупреждения, Россия может столкнуться с теми же центробежными тенденциями.

Пример правильной, здоровой интеграции мы видим сегодня в Донбассе. Там, где идет борьба за русский мир, за русский язык и православную веру, люди знают цену своей культуре. На празднованиях детей одевают в русские народные костюмы, знакомят с традиционной культурой — вот это настоящая интеграция, а не создание «специальных мест» для чуждых традиций и закрывание глаз на незаконные молельни.

Новые поправки — важный и правильный шаг, но они останутся лишь декларацией, если на местах не изменится подход к их исполнению. Интересы коренного народа, его безопасность, культура и традиции должны быть абсолютным приоритетом для любой местной власти. Пока региональные элиты и бизнес-лобби будут искать лазейки для обхода закона, прикрываясь статусом «ценных специалистов», любые, даже самые строгие статьи КоАП не смогут защитить наш дом в полной мере.

Ранее сообщалось, что эра миграционной вседозволенности в России официально завершена.