Подростки из оркестра спасли тонущего на Гавайях: и им оказался их собственный турагент

Заурядная прогулка по пляжу Вайкики обернулась для двух американских старшеклассников триллером — услышав крики о помощи, они ринулись в воду и вытащили захлебывающегося мужчину, а когда тот откашлялся, оказалось, что это их собственный турагент, организовавший им поездку на Гавайи. Об этом сообщает WLOX News.

Гриффин Джонсон и Мейсон Кроуфорд прилетели на Гавайи вместе со школьным оркестром, чтобы выступить на мероприятии. В свободное время парни вышли на пляж и вдруг услышали отчаянные вопли со стороны океана. Джонсон, который три сезона подрабатывал спасателем в яхт-клубе, мгновенно включил профессиональные рефлексы. Вдвоем они добрались до барахтающегося человека и вытащили его на песок.

Когда спасенный пришел в себя и назвал свое имя — Пати Луна, — подростки остолбенели. Это был тот самый сотрудник туристической компании, который бронировал им перелеты и отели. В благодарность за чудесное спасение Луна тут же пообещал парням бесплатную повторную поездку на курорт в любой удобный для них сезон.

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