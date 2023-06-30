«Нашел тело случайно»: командир рассказал о трагической гибели бойца в Запорожье

Боец с позывным Самара был одним из любимчиков своего ротного командира. Толковый парень, который разберется в любом механизме и поддержит шуткой, а когда надо, и делом. Он погиб полторы недели назад, когда спасал раненого парня под обстрелом.

Голос командира роты с позывным Мальта дрожит, когда он рассказывает о случившемся. Их взвод в начале июня ночью перебрался на Запорожское направление. Бои там шли тяжелые, украинцы постоянно использовали артиллерию и минометы.

«На рассвете минометный обстрел усилился, а нам надо было забрать раненых из других подразделений. Одного подбитого парня на гибких носилках тянули четверо, но все рано нужна была подмога. Мои опытные в этих делах ребята вызвались тащить. Среди них был и Самара», — отмечает Мальта в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Раненого благополучно передали подъехавшей команде эвакуации, но на обратном пути удача отвернулась от солдат. Рядом с Самарой упала мина. Как позже заметил опытный глаз бойца, она была польская, отличается бесшумностью. Известно, что такие обычно экономят, но в тот раз украинцы «расщедрились».

«Раненый, но выживший товарищ Самары доложил, что Самара погиб, его разорвало. Мы не хотели в это верить и искали его весь день. Тело я нашел уже назавтра, совершенно случайно и не там, где думал, что все произошло», — говорит командир.

До сих пор военные не могут эвакуировать тело бойца и его товарищей, которые тоже погибли. Почему, читайте в нашем материале.