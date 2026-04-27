«Наши кадры заслуживают паузу». Работающим пенсионерам хотят дать увеличенные от

Депутат муниципального образования Санкт-Петербург поселок Шушары, а также глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой законодательно закрепить за официально трудоустроенными пенсионерами возможность получать более продолжительные обеденные перерывы и увеличенные отпуска. Копия соответствующего обращения, направленного на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, имеется в распоряжении RT .

По словам собеседника, сегодня в стране значительное число граждан пенсионного возраста продолжают работать в самых разных секторах экономики.

«При этом они передают свой колоссальный профессиональный опыт новым поколениям своих младших коллег, выполняя важнейшую задачу по воспитанию кадров и сохранению профессиональных знаний», — заявил Ветров.

Парламентарий подчеркнул, что пожилым сотрудникам требуется больше времени для восстановления сил — как в течение рабочего дня, так и для отдыха между сменами.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о законном закреплении права для официально трудящихся пенсионеров на более длительные обеденные перерывы и на увеличенные сроки отпусков», — говорится в тексте обращения.

По словам депутата, подобная мера поможет бережнее относиться к здоровью пожилых работников и снизит уровень их стресса.

