В Подмосковье организовали проверку в связи с массовыми отключениями электроснабжения

В Подмосковье по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организовали проверку в связи с массовыми отключениями электроснабжения на фоне неблагоприятных метеорологических явлений, городским и районным прокурорам поручили организовать надзорные мероприятия. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Ответственным лицам предстоит оценить масштабы и последствия перебоев с коммунальными услугами. При необходимости в регионе введут режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. В ходе проверки поручено обратить внимание на своевременность и полноту мер, принятых органами местного самоуправления по устранению аварийных ситуаций. Среди них — обеспечение населения питьевой водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, а также по расчистке дорог.

Прокуроры также проверят достаточность аварийных и ремонтных бригад, наличие передвижных источников питания, оперативность реагирования и слаженность действий всех служб и не только.

Напомним, что для жалоб и оказания правовой помощи действует горячая линия по номеру +7-916-240-31-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.