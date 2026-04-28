Успеть до 2050 года: список райских мест, которые навсегда уйдут под воду

Изменение климата и подъем уровня мирового океана превратили планирование отпуска в гонку со временем. От Мальдив до ледников Алтая — популярные направления рискуют стать недоступными или полностью измениться уже в ближайшие десятилетия, пишут Актуальные Новости со ссылкой на Турпром.

Островные государства под угрозой затопления

Наиболее критическая ситуация складывается на низменных архипелагах. Мальдивы, средняя высота которых составляет всего 1,5 метра над уровнем моря, могут стать непригодными для жизни уже к середине столетия. Власти островов вводят экологические сборы, что делает отдых «на грани исчезновения» все более дорогим удовольствием. Аналогичные риски эксперты прочат и Сейшельским островам, где эрозия береговой линии и частые наводнения угрожают разрушить туристическую инфраструктуру.

Европа: Венеция уходит под воду

Символ романтизма — итальянская Венеция — продолжает борьбу с двойной угрозой: повышением уровня моря и естественным проседанием грунта. Город все чаще страдает от «высокой воды», что вынуждает власти вводить жесткие меры: от платного входа для туристов до запрета на заход круизных гигантов. Путешественникам стоит учитывать, что доступ к уникальной архитектуре города в будущем может стать еще более ограниченным.

Россия: таяние ледников и эрозия берегов

Климатические изменения затронули и знаковые природные объекты России:

Алтай: Ученые фиксируют ускоренное таяние ледников, что грозит полной сменой ландшафта и исчезновением привычных горных маршрутов.

Байкал: Процессы эрозии постепенно меняют береговую линию уникального озера.

Якутия: Деградация вечной мерзлоты не только разрушает экосистемы, но и угрожает сохранности уникальных природных памятников региона.

Специалисты подчеркивают: климатический фактор стал определяющим при планировании путешествий. Многие локации могут исчезнуть в течение жизни нынешнего поколения, превращая их посещение в вопрос времени.