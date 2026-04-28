На двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву подали в суд

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, похоже, забыла о том, что даже звездам иногда приходится платить по счетам. По информации телеграм-канала SHOT, на которую ссылается Life.ru, на легендарную прыгунью подали в суд из-за внушительной задолженности по коммунальным услугам. Причем Исинбаева, как выяснилось, игнорирует платежи уже третий год подряд. Общая сумма долга достигла 440 тыс. рублей — и это только за две квартиры.

Исинбаева владеет недвижимостью бизнес-класса в Москве. Одна из квартир находится в престижном жилом комплексе «Дом в Сокольниках» — именно за нее спортсменка задолжала 360 тыс. рублей. Вторая квартира расположена в ЖК «Акватория», и здесь долг поменьше — 81 тыс. рублей, который набежал за водоснабжение.

Казалось бы, для человека такого уровня суммы не космические, но спортсменка предпочла не платить, и теперь энергетическая компания подала на нее в суд. Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила Исинбаевой счет на 920 тыс. рублей.

Интересно, что это не первый раз, когда счета олимпийской чемпионки оказываются под угрозой блокировки. В августе прошлого года у Исинбаевой заморозили счета из-за задолженности перед ФНС. Теперь история может повториться, но уже по более прозаичной причине — из-за неоплаченной коммуналки.

