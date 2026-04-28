«Очень страшно верить»: сестра пропавшего бойца СВО Асылханова прервала молчание и сделала заявление

В Кемеровской области продолжаются поиски участника спецоперации Алексея Асылханова, награжденного «Золотой Звездой» лично президентом. Семья военнослужащего называет обстоятельства его пропажи крайне запутанными и отказывается верить в криминальные версии. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Странный маршрут: Юрга, 3 апреля

Хронология исчезновения Алексея Асылханова выглядит необъяснимой. Днем 3 апреля Герой России вышел из дома в городе Юрга с сумкой и пакетом, направившись, по словам близких, на работу в местный техникум. Однако до места назначения он не дошел. Камеры зафиксировали, как мужчина сел в автомобиль к неизвестному водителю. Мать Алексея утверждает, что сын не был знаком с человеком, находившимся за рулем. С тех пор связь с военнослужащим прервалась.

«Очень запутанная история»

Сестра пропавшего, Рената Асылханова, в интервью СМИ назвала ситуацию критической. Семья характеризует Алексея как исключительно неконфликтного и порядочного человека. Родные не могут представить мотив, по которому кто-то мог бы желать ему зла.

«Это все очень запутанно. Он очень хороший парень, навряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — сообщила Рената Асылханова.

Следствие и версии

На данный момент официальные органы Кемеровской области воздерживаются от подробных комментариев. Власти региона заявили, что детали поисковой операции не разглашаются в интересах следствия.