В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 28 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и осторожность на дорогах в связи с осадками, а также не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.