Настасья Самбурская порадовала подписчиков новыми снимками

Как сообщает издание «Утро.ру», Настасья Самбурская, являясь знаменитой российской актрисой, тщательно следит за своей роскошной фигурой. В свои 36 лет она не перестает поражать поклонников потрясающей внешностью. Недавно звезда даже поделилась новыми снимками, вызвавшими оживленные обсуждения в социальных сетях.

На одном из последних фото Самбурская появилась обнаженной, демонстрируя ухоженное тело и соблазнительные округлые ягодицы. Этот вызывающий образ приковал внмание публики. Тем более, на ней совершенно не было нижнего белья. Актриса позировала в необычном наряде с сеткой и стразами, надев конструкцию, напоминающую нимб с перьями. От этого кадра просто невозможно оторвать глаз.