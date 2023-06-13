«Настоящая элита»: в Госдуме предложили бесплатно набирать отличников в технари

Сегодня выпускники 11-ых классов пишут Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ребята выполняют письменную часть задания по иностранным языкам, а также сдают тест по биологии. В современной системе образования медалисты имеют практически такие же шансы на поступление, как и троечники.

Депутат ГД Дмитрий Гусев уверен, что власти должны вернуть лучшее, что было в советской образовательной системе. Ведь прилежная учеба практически никак не поощряется — на практике все решают баллы ЕГЭ.

«Мы многое потеряли в нашей науке, технологиях и производстве за те десятилетия, когда высшее образование стало привилегией для тех, кто может за него заплатить. В результате вместо высококлассных специалистов, блестящих ученых и технологических гениев страна растила целые поколения не тех, кто отлично учился, а тех, кто заплатил за диплом», — заявил парламентарий.

России же как никогда нужны высококлассные специалисты, добавляет Гусев. Среди них и технари, и ученые.

«В стратегических направлениях образование вообще должно стать бесплатным», — предлагает депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, наш собеседник отмечает, что на самые престижные, например, технические специальности сегодня должен производиться бесплатный набор отличников.

«Это касается именно учащихся с красными аттестатами. Настоящей элитой страны снова должны стать самые образованные ребята. Только благодаря им мы сможем построить новое будущее России», — заключил Гусев.

Ранее депутат ГД Алтухов предложил упростить порядок получения льгот ветеранами ВОВ.