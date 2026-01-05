«Настоящая русская зима под Рождество — это подарок». Что ждет москвичей в праздничную ночь?
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области в Рождественскую ночь
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Рождественскую ночь в Москве и Подмосковье украсит не только праздничная иллюминация, но и классическая зимняя погода.
Как сообщили в интервью ТАСС метеорологи, регион ожидает снегопад и мороз: в столице около -9°C, а в области столбик термометра может опуститься до -12°C.
Снежная погода сохранится и в течение всего дня 7 января. Температурный фон, однако, будет вполне умеренным для середины января, колеблясь в диапазоне -7...-9°C.
Основное испытание холодом москвичей и жителей области ждет в конце грядущей недели. Согласно прогнозам, в регион придут сильные морозы, и воздух может остыть до -20 градусов.
Ранее сообщалось о том, что сочельник открывает двухнедельный период зимних святок с гуляниями.