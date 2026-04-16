Настоятель храма объяснил, почему на Красную горку традиционно играют свадьбы

Русский обычай устраивать свадебные торжества на Фомину неделю — праздник, который в народе прозвали Красной горкой, — берет начало в церковном уставе: именно в этот период после Великого поста священники впервые начинают проводить обряд венчания. Об этом РИА Новости сообщил настоятель храма святых Жен-мироносиц в Марьино иерей Михаил Сергеев.

Фомина неделя, также известная как Антипасха, празднуется в первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году эта дата приходится на 19 апреля.

«На Руси существовала и сейчас существует традиция играть свадьбы на Красную горку. Связано это с тем, что в Великий пост и на Светлую седмицу венчания не совершаются. Фомина неделя – первый день, когда церковь совершает таинство венчания после длительного поста», – рассказал иерей Михаил.

Священник обратил внимание, что слово «красная» в переводе со старославянского означает «красивая». А горками в старину называли возвышенные места, где проходили сельские гуляния на Пасху и всю пасхальную неделю. После принятия христианства народное торжество не исчезло, но его перестали привязывать к смене времен года и начали отмечать по церковному календарю. Отсюда и закрепилось название Красная (то есть красивая) горка.

Также он рассказал, что период свадебных венчаний начинается с Красной горки и продолжается вплоть до Петрова поста. Однако при возможности обвенчаться раньше все стремились совершить обряд именно в этот день, поэтому на Красную горку всегда играли множество свадеб. И сейчас эта дата остается очень популярной, в том числе и в органах ЗАГСа.

