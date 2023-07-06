Наталья Водянова открыла показ бренда французского модельера Жан-Поля Готье
Фото: [© Екатерина Чеснокова / РИА Новости]
Российская модель Наталья Водянова открыла показ Бренда французского подлеток Жан-Поля Готье в Париже на Неделе высокой моды, сообщило издание Grazia.
Водянова вышла в черном брючном костюме с золотой вышивкой. Создателем этой коллекции стал художник Жюльен Доссена, который ранее работала креативным директором бренда Paco Rabanne. В марте 2023 его пригласили стать дизайнером бренда Jean Paul Gaultier.
В процессе создания коллекции, отмечает издание, Дюссена вдохновлялся архивными данными полного дома Готье. Художник избежал копирования легендарных нарядов модельера.
В новой коллекции представлены шапки из искусственного меха, а также переосмысленный корсет с вышивкой дракона. Ранее подробная вещь была продемонстрирована на первом показе Gaultier.
Водяновой 41 год. Она родом из Нижнего Новгорода. В мае 2023 года модель посетила бал Института костюма Met Gala. На нем россиянка присутствовала в белоснежном платье и была обута в балетки.
Водянова периодически появляется на обложках модных журналов, а также участвует в различных международных модных показах. Из-за этого на девушку обрушиваются с критикой жители Украины и украинские модели, потому что Водянова имеет российское происхождение.