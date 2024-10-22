Наталью Козлову избрали главой Волоколамского округа

Прошло заседание Совета депутатов Волоколамского городского округа, где избрали главу муниципалитета на ближайшие годы. Из четырёх кандидатов депутаты единогласно выбрали главой округа Наталью Юрьевну Козлову, занимавшую должность ВрИП главы муниципалитета.

На ответственную и важную должность главы подмосковного округа помимо временно исполняющей полномочия главы стремились: первый замглавы Анна Валериковна Агапова, замглавы Алексей Владимирович Шевченко и индивидуальный предприниматель Андрей Иванович Аладинский. На заседании провели открытое голосование, результатом которого стало назначение Натальи Козловой на должность руководителя муниципалитета.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Новоизбранная глава поблагодарила Совет за доверие и пообещала продолжить продуктивную работу с депутатами и жителями, делая округ еще лучше.

«Мы с коллегами, как и с некоторыми депутатами, прошли уже немалый путь в плодотворной работе, направленной на развитие нашего округа. Считаю, что у нас сформировалась достойная профессиональная команда, на которую всегда можно положиться», — прокомментировала Наталья Юрьевна.

Отметим, что срок полномочий главы Волоколамского округа составляет пять лет. По истечении этого времени на аналогичном заседании изберут новое ответственное лицо.