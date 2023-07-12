НАТО готова перебросить 100 тысяч солдат в Польшу при нападении
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НАТО согласовала план переброски 100 тысяч солдат альянса в Польшу при необходимости. Подробности сообщает РИА Новости.
В эфире польского телеканала президент Анджей Дуда сообщил, что альянс готов перебросить в страну 100 тысяч военных, если возникнет такая необходимость. Как пояснил глава государства, речь идет о планах обороны стран альянса. Например, при теоретическом нападении на Польшу со стороны Беларуси в страну будет оперативно переброшено около 100 тысяч военнослужащих, которые примут участие в немедленной обороне границы.
Сейчас на территории Польши находятся примерно 10 тысяч солдат НАТО, большая часть из которых представлена войсками Америки.