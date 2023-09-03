Североатлантический альянс обречен на самороспуск, если не прекратит поддерживать Украину, пишет издание The Atlantic.

Как отмечают авторы материала, из-за конфликта на Украине военный блок может развалиться уже к 2025 году.

«Непосредственным катализатором краха станет война на Украине. Это приведёт к расколу Североатлантического альянса», — говорится в публикации.

Пии этом, европейские страны-члены НАТО окажутся совершенно не готовыми к такому ходу развития событий, в отличии от США. За океаном местная администрация сама станет инициатором развала Альянса.

«Европе стоит готовиться к тому, что Вашингтон разрушит НАТО и начнет сближение с президентом России Владимиром Путиным», - говорится в материале.

Ранее стало известно, что США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.