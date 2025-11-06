«Научила удовлетворять мужчин и скрылась»: женщина оставила 12-летнюю дочь работать в массажном салоне и сбежала
The Asahi Shimbun: в Японии туристка заставила 12-летнюю дочь стать проституткой
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Гражданка Таиланда оставила свою 12-летнюю дочь в Японии заниматься проституцией и сбежала. Об этой истории рассказало издание The Asahi Shimbun.
Тайка прилетела в Токио с ребенком в конце июня и оставила девочку в одном из массажных салонов, где научила ее оказывать интимные услуги мужчинам. После этого женщина скрылась.
Несовершеннолетняя провела в заведении три месяца, не зная японского языка и получая минимальные средства для пропитания.
В середине сентября девочка самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, а в ноябре полиция арестовала 51-летнего управляющего салоном Масаюки Хосоно.
Установлено, что в салоне работали несколько женщин из Таиланда, включая несовершеннолетнюю. Следователи охарактеризовали произошедшее как вопиющий случай торговли людьми.
Расследование продолжается, правоохранительные органы разыскивают мать девочки. Ребенка планируют вернуть на родину к родственникам.
