«Научила удовлетворять мужчин и скрылась»: женщина оставила 12-летнюю дочь работать в массажном салоне и сбежала

Гражданка Таиланда оставила свою 12-летнюю дочь в Японии заниматься проституцией и сбежала. Об этой истории рассказало издание The Asahi Shimbun.

Тайка прилетела в Токио с ребенком в конце июня и оставила девочку в одном из массажных салонов, где научила ее оказывать интимные услуги мужчинам. После этого женщина скрылась.

Несовершеннолетняя провела в заведении три месяца, не зная японского языка и получая минимальные средства для пропитания.

В середине сентября девочка самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, а в ноябре полиция арестовала 51-летнего управляющего салоном Масаюки Хосоно.

Установлено, что в салоне работали несколько женщин из Таиланда, включая несовершеннолетнюю. Следователи охарактеризовали произошедшее как вопиющий случай торговли людьми.

Расследование продолжается, правоохранительные органы разыскивают мать девочки. Ребенка планируют вернуть на родину к родственникам.

Ранее сообщалось, что преступники продали жительницу Оренбурга в сексуальное рабство под угрозами расправы.