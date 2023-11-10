«Научные» детские площадки для будущих ученых разработали в Подмосковье

Компания «Лебер» из подмосковных Мытищ разработала и наладила выпуск научных детских площадок, позволяющих детям в игровой форме изучать физику и ее явления. ОБ этом рассказали в пресс-службе Мининвеста.

Отмечается, что первую подобную площадку уже установили в городе Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Известно, что идея создания такой игровой площадки появилась еще в 2020 году. Работа над концепцией велась компанией «Лебер» совместно с командой МГУ. В итоге была разработана серия оборудования, которая через игру знакомит ребенка с фундаментальными принципами и явлениями физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество через различные игровые элементы.

Примечательно, что родители тоже могут стать участниками игры: отсканировав QR-код, расположенный на каждом игровом элементе, они получат необходимую информацию, чтобы помочь малышу разобраться в том или ином физическом явлении.