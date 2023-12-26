Навального* перевели в колонию «Полярный волк»

Алексей Навальный переведен в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказал РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь.

Колония также известна под названием «Полярный волк». Ранее здесь отбывал наказание по делу ЮКОСа бизнесмен Платон Лебедев.

Ранее Навальный отбывал наказание в колонии строгого режима в Владимирской области.

В августе он получил 19 лет за создание экстремистского сообщества и ряд других преступлений.

* включен в России в список экстремистов и террористов