Навигация-2026: появилось расписание и цены на теплоход «Москва-52» в Костроме

С мая в Костроме возобновляются регулярные рейсы теплохода «Москва-52». Жители города снова смогут добраться до своих дачных участков в Борщино и Садах или просто совершить прогулку по Волге. Публикуем актуальные тарифы и график движения судов на сезон 2026 года, пишет ko44 .

Стоимость проезда в сезоне 2026 года

Цены на билеты зависят от дальности поездки. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет действует скидка 50%.

Тарифы в одну сторону:

До Слободки: 47 рублей;

До Борщино: 81 рубль;

До Садов: 163 рубля.

Абонементы и проездные: Для тех, кто планирует пользоваться речным транспортом регулярно, предусмотрены месячные проездные билеты. Приобрести их можно в период с 20-го числа предшествующего месяца по 7-е число текущего.

Месячный до Борщино: 1680 рублей;

Месячный до Садов: 2640 рублей.

Расписание и маршруты

Теплоход отправляется от второго причала (ул. 1 Мая). Навигация продлится до 12 октября 2026 года.

График рейсов (май — август): Полеты выполняются 4 раза в неделю: среда, пятница, суббота и воскресенье.

Направление «Борщино» (вверх по течению):

Отправление из Костромы: 7:30 и 15:00. Прибытие: 9:10 и 16:40. Время в пути (туда-обратно): 1 час 40 минут.

Направление «Сады» (вниз по течению):

Отправление из Костромы: 9:30 и 17:00. Прибытие: 12:40 и 20:10. Время в пути (туда-обратно): 3 часа.



Изменения в графике на осень

С окончанием активного дачного сезона количество рейсов будет сокращено:

Сентябрь: 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье).

Октябрь (до 12.10): только по выходным дням.

Уточнить информацию или задать вопросы по расписанию можно по телефону справочной службы речного порта: 31-20-00.