Назначение Трампом Такера Карлсона пресс-секретарем Белого дома оказалось фейком

Разлетевшаяся по СМИ во второй половине дня среды, 13 ноября, информация, что избранный президент США Дональд Трамп якобы назначил пресс-секретарем Белого дома популярного американского репортера Таккера Карлсона, оказалась фейком.

Вымысел подтвердил его непосредственный автор, журналист Пол А. Шипула. О чем и написал в своем аккаунте в социальных сетях.

Ранее Шипула выложил якобы некий указ Трампа, в котором приводится информация о назначении журналиста-республиканца Карлсона на пост пресс-секретаря Белого дома. При этом автор не смог указать реальную ссылку на документ.

«Посмотрим, как будет дальше. На данный момент новость, к сожалению, не подтверждена», — написал Шипула в соцсети X.

5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

9 ноября американский телеканал CBS News передавал, что в состав будущей администрации Трампа могут войти персоны, работавшие ранее с Трампом во время его первого президентского срока. Назывались имена Майка Помпео, Никки Зейли, а также новые лица, среди которых глава хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент и экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер.