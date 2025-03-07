Назван средний срок задержки ввода жилья в России

По данным на январь 2025 года, российские строительные компании задерживают ввод жилых объектов в эксплуатацию в среднем на четыре месяца. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на портал «ЕРЗ.РФ» сообщает РИА Недвижимость.

Эксперты также отметили, что если учитывать объекты, работы по строительству которых временно приостановлены, то средний перенос планируемых сроков ввода составляет 6,9 месяцев. По сравнению с январем прошлого года задержки по строящимся объектам уменьшились на 0,8 месяца (на 17%), а по остановленным объектам – на 0,3 месяца (на 4%).

Ранее сообщалось о том, что льготную семейную ипотеку расширят на вторичное жилье.