Назван уровень заработка Деда Мороза в Москве за зимний сезон

В столице увеличился спрос на услуги новогодних аниматоров. По данным аналитиков, Дед Мороз в Москве за сезон может заработать до 350 тыс. рублей. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам главы одной из театрально-экскурсионных фирм Николая Светличного, цена услуги зависит прежде всего от программы: за одну можно получить примерно 3,5-5 тыс. рублей. При этом подобных экскурсий насчитывается около четырех в день, соответственно, заработок за день может составить 13-15 тыс. рублей.

Он добавил, что уличная программа длится не более 15 минут, однако Деда Мороза можно пригласить на дом, оплатив при этом и его проезд, стоимость такой услуги составляет от четырех тысяч рублей

По мнению эксперта, в сам Новый год оплата выше, поэтому за все праздники аниматоры могут заработать 120 тыс. рублей и выше.