Турэксперт Ансталь определила простой метод сэкономить на летнем отдыхе

По словам турэксперта Наталии Ансталь, жителям нашей страны необходимо бронировать туры для летнего отдыха заранее с целью сэкономить деньги и выбрать лучшие варианты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что раннее бронирование уже стартовало и может существенно облегчить подготовку к путешествию. Так, оно способно не только сэкономить деньги, но и выбрать хороший отель и рейсы.

По мнению турэксперта, стоит обратить внимание на горящие туры, привлекающие путешественников своей доступностью. Тем не менее подобные предложения имеют свои нюансы, поскольку выбор нередко ограничивается оставшимися вариантами, что не всегда соответствует ожиданиям и желаниям туристов.

Ранее в АТАГ заявили об ожидании роста внутреннего турпотока в России в этом году.