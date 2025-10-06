Названа новая версия о смерти альпинистов в горах на Камчатке

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с aif.ru рассказал , что могло привести к гибели скалолазов 4 октября на вулкане Вилючинский на Камчатке.

По оценке эксперта, группа попала на обледеневшие участки скал, не сумела с них спуститься и сорвалась с высоты 1800 метров. Киселев пояснил, что для этого времени года типична ситуация, когда солнечная погода внезапно сменяется зимними условиями. Скальные поверхности быстро покрываются льдом, многократно увеличивая риск передвижения. При этом внизу, у подножия, может стоять относительно теплая погода, создавая обманчивое впечатление о безопасности восхождения.

Таки образом, по предположению Киселева, вероятной причиной трагедии стала недооценка группой скорости и масштабов подобных погодных изменений. В таких условиях цена любой технического или тактического просчета резко возрастает.

Отметим, что окончательную причину инцидента установят следователи, которые опросят выжившую участницу группы. Погибшими оказались опытный гид Виктор Вавиленок и альпинистка Таисия Хомякова, третью участницу спасателям удалось обнаружить живой и доставить в больницу. Возможно, ее версия прольет свет на ЧП в горах.

Ранее сообщалось, что в Словении при восхождении на гору погибли хорватские туристы.