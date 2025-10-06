В Словении при восхождении на гору погибли хорватские туристы

Трое альпинистов из Хорватии погибли в результате внезапного схода мощной лавины в Словении, сообщило агентство Associated Press (AP). Трагедия произошла на горе Тоск, где группа из семи туристов совершала восхождение.

По предварительной информации, трое участников группы отделились от основной части. Позже их настигла снежная лавина.

К месту инцидента прибыли спасательные службы, где были организованы поисковые работы. Поиски пропавших хорватов длились в течение двух суток в сложных погодных условиях.

Спасателям удалось обнаружить тела всех троих пропавших альпинистов. Министр внутренних дел Хорватии Двор Бозинович, который прибыл в Словению для участия в поисках граждан, выразил соболезнования родным и близким погибших.

В настоящее время в районе горы Тоск сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. Спасатели не рекомендуют организовывать походы. Также туристам советуют выбирать альтернативные пути маршрута.

Ранее сообщалось, что на восточном склоне Эвереста из-за метели застряли тысячи туристов.