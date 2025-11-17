Названа причина гибели в Стамбуле четырех туристов из Германии

Турецкий телеканал AHaber , ссылаясь на свои источники, озвучил одну из основных версий трагедии с семьей туристов из Германии — возможное отравление фосфидом алюминия. Это высокотоксичное вещество, используемое для дезинсекции, не имеет антидота, что могло привести к столь стремительному и летальному исходу.

Напомним, что в понедельник в стамбульской больнице скончался четвертый член семьи Бёджек, ставший жертвой загадочного инцидента. Ранее директор департамента здравоохранения Стамбула Абдуллах Гюнер сообщал о смерти матери и двух детей в возрасте трех и шести лет, которая наступила на прошлой неделе. Первоначально причиной называли острое пищевое отравление.

При этом представитель властей подчеркнул, что в целом по Стамбулу не зафиксировано всплеска случаев отравлений, что косвенно указывает на локальный характер происшествия.

В рамках расследования число задержанных по делу уже достигло одиннадцати человек. Отель Harbour Suites, где проживала семья, был опечатан в воскресенье. Основной версией, которую сейчас проверяют эксперты, является нарушение правил проведения дезинсекции помещений, в результате которого ядовитые вещества могли попасть в воздух или на поверхности, контактировавшие с постояльцами.

