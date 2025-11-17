«Смертельный коктейль в пятизвездочном отеле». В Стамбуле отравилась семья туристов

Четвертым погибшим в результате инцидента в стамбульском отеле Harbour Suites стал отец семейства туристов из Германии. Сервет Бёджек скончался, несмотря на усилия врачей, вслед за своей супругой и двумя малолетними детьми.

Общее число задержанных по делу достигло 11 человек. Основной версией трагедии считается отравление токсичными веществами, использованными для дезинсекции. По данным следствия, обработка проводилась только на нулевом этаже отеля с применением потенциально опасных химикатов, включая сельскохозяйственные пестициды. Семья Бёджек проживала на первом этаже, что указывает на возможное распространение ядовитого облака.

Власти опечатали отель после гибели гостей. Несмотря на заверения владельца о безопасности заведения, полиция направила на экспертизу вещи из номеров. Еще трое иностранных туристов, госпитализированных из этого же отеля, уже выписаны — их жизни вне опасности. Официального подтверждения причин отравления пока не дано.

Ранее сообщалось о том, что смерть немецкой туристки и детей в Стамбуле может быть убийством.