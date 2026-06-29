Парадокс эволюции: почему привычка перемывать кости помогает людям строить личную жизнь

Люди, склонные распространять слухи и исключать соперников из круга общения, чаще состоят в романтических отношениях и имеют больше детей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Силезского университета, опубликованное в журнале Evolutionary Psychological Science.

Команда ученых во главе с доктором наук Марцином Мороном проанализировали ответы почти 1500 взрослых. Участников спрашивали о так называемой отношенческой агрессии — сплетнях, распространении слухов и попытках навредить чужой репутации без открытого конфликта.

Люди с более высокими показателями такого поведения чаще сообщали, что состоят в отношениях. Кроме того, у них в среднем было больше биологических детей. Связь наблюдалась как у мужчин, так и у женщин.

Авторы предполагают, что скрытая агрессия могла давать эволюционное преимущество. Сплетни позволяют ослабить позиции соперника, привлечь партнера или удержать уже существующие отношения, не вступая в физическое противостояние.

Однако исследование не доказывает, что именно слухи помогают создать семью. Возможна и обратная связь: люди, уже состоящие в отношениях, могут чаще обсуждать окружающих и пытаться оттолкнуть потенциальных конкурентов.

Отдельная работа профессора Ратгерского университета Ребекки Гринбаум показала, что разговоры о начальнике иногда сближают коллег, хотя после них сотрудники могут испытывать вину и тревогу. Поэтому считать сплетни однозначно полезными ученые не предлагают.